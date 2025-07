Osvobodili 162 žensk, ki so jih zasužnjevali in silili v prostitucijo

Španska policija je v obsežni operaciji proti domnevni tolpi trgovcev z ljudmi v več španskih turističnih regijah osvobodila 162 žensk, ki so jih zasužnjevali in silili v prostitucijo.

Aretirali so 37 oseb, od katerih so devet priprli, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA danes sporočila španska policija.

Živele v katastrofalnih razmerah

Po uradnih podatkih je bila večina žrtev iz Južne Amerike. V počitniških regijah, kot so Valencia, Alicante, Malaga in Murcia, je visoko organizirana tolpa stanovanja in poslovne prostore menda spremenila v t. i. masažne salone, kjer so ženske nadzorovali 24 ur na dan in jih silili v prostitucijo. Ženske so živele v katastrofalnih razmerah, skorajda niso imele nobene svobode in so morale članom tolpe izročiti večino svojega zaslužka.

Rekrutirali so jih neposredno v državah izvora in v Španiji. Večina jih je živela v revščini, v Španiji pa niso imele ne dovoljenja za prebivanje niti delovnega dovoljenja. V javnih hišah so »spale stisnjene skupaj na pogradih ali v isti postelji, v kateri so sprejemale stranke,« je sporočila policija. Večina sob je bilo zaklenjenih.

Med 39 preiskavami je policija zasegla 141.000 evrov gotovine in tri vozila. Preiskavo nadaljuje. Po navedbah policije obstajajo tudi domneve o pranju denarja. Zamrznili so tudi več kot 60 bančnih računov in zasegli premoženje.