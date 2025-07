Po viharni noči zjutraj še toča

Vremenska motnja je ponoči prešla Slovenijo in se pomaknila proti osrednjemu Balkanu. Za njo k nam od vzhoda priteka nekoliko hladnejši in sprva še bolj vlažen zrak. Že zjutraj so na zahodu države nastale nove nevihtne celice, na Mostu na Soči in v Tolminu je padala debela toča.

Včeraj popoldne in zvečer je državo od zahodne meje z Italijo čez osrednjo Slovenijo in Gorenjsko proti Mariboru prečila močna nevihta z nalivi, sunki nevihtnega piša, neurja pa so se ponekod nadaljevala do jutra. Vso noč so se nad delom osrednje Slovenije pojavljale manjše lokalne plohe in nevihte z nalivi. Nevihtna aktivnost se je zjutraj povečala, krajevne nevihte se pojavljajo na širšem območju osrednje in zahodne Slovenije, poročajo na Meteoinfo.

Neurja so v več slovenskih občinah včeraj popoldne in zvečer povzročila izpad električne energije. V Ljubljani in okolici sta bila brez elektrike 7402 uporabnika, na območju Trbovelj 2049, na območju Novega mesta pa 212, izhaja iz spletne strani Elektra Ljubljana. Izpadi elektrike so se zgodili tudi na območju Trebnjega in Žalca, na spletni strani navaja Elektro Celje. Na več krajih je močan veter odkrival strehe.

Obeti nekoliko boljši

Popoldne se bo delno zjasnilo, v goratem svetu ter na Primorskem bo možna kakšna ploha. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.

Jutri bo na Primorskem sončno, drugod bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo v gorskem svetu možna kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 24 do 30, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

V četrtek bo spremenljivo oblačno. Predvsem v hribovitem svetu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter.

V petek bodo plohe in nevihte spet pogostejše.