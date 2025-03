Med žrtvami trgovine z ljudmi državljani BiH, Črne gore, Hrvaške, Kolumbije ...

V nadaljevanju preberite:

Policija je lani na pristojna državna tožilstva vložila 18 kazenskih ovadb za kazniva dejanja trgovine z ljudmi ter identificirala 17 žrtev, obravnavala pa še 28 potencialnih žrtev. Podatki še zdaleč ne odsevajo pravih dimenzij problematike, tudi zaradi zahtevnega dokaznega bremena kaznivega dejanja in ker se velikokrat žrtve same ne prepoznavajo kot takšne. Pristojni opozarjajo, da se pojav nikakor ne zmanjšuje, temveč se prilagaja in »posodablja« načine delovanja.