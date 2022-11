Po tem, ko je bila v zemeljskem plazu, ki ga je včeraj zjutraj povzročilo močno deževje v kraju Casamicciola Terme na otoku Ischia pri Neaplju, potrjena ena smrtna žrtev, reševalci iščejo pogrešane, bilo naj bi jih okoli dvanajst, poroča AFP. Vlada je zaradi plazu sklicala nujno sejo.

V soboto zgodaj zjutraj je mestece Casamicciola Terme zajel val blata in naplavin, ki je dosegel več objektov in odnesel avtomobile v morje, poročajo lokalni mediji in službe za nujno pomoč. Reševalci so po poročanju italijanske tiskovne agencije AGI našli truplo 31-letne ženske, drugi lokalni mediji pa poročajo, da je bilo v nesreči ranjenih 13 ljudi.

FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Po navedbah Claudia Palombe, prefekta Neaplja, katerega del je otok, je bilo do sobotnega zgodnjega večera še vedno pogrešanih okoli dvanajst ljudi. Toda nekateri ljudje, ki so bili prej prijavljeni kot pogrešani, so bili do takrat najdeni in so na varnem, vključno z eno družino z novorojenčkom, je dejal.

Reševalci nadaljujejo z iskanjem pogrešanih. FOTO: Ciro De Luca/Reuters

Premierka Giorgia Meloni je na twitterju izrazila sožalje prizadetim in povedala, da je za danes sklicala izredno sejo vlade, da bi razpravljala o katastrofi. »Bojimo se, da bi lahko bile še druge žrtve, toda trenutna številka je ena mrtva,« je za AFP povedal Luca Cari, tiskovni predstavnik gasilske službe. Reševalna prizadevanja so bila ovirana zaradi dežja in močnega vetra, ki je zadrževal tudi trajekte, ki so pripeljali okrepitve s celine. Notranji minister Matteo Piantedosi je pred tem opozoril, da so ljudje ujeti v blatu, in dejal, da gre za »zelo resno« situacijo.