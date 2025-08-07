S ponarejenimi podpisi uredila lažne prijave prebivališč za 172 oseb

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor sporočajo, da so po končanem predkazenskem postopku podali kazensko ovadbo proti dvema fizičnima osebama, slovenskima državljanoma, ki sta utemeljeno osumljena storitve več kaznivih dejanj ponarejanja listin in overitve lažne vsebine.

Ovadena sta v postopku prijave začasnega oziroma stalnega prebivališča pri več upravnih enotah na območju PU Maribor in Celje iz koristoljubja uporabila izjave in pooblastila, opremljena s ponarejenimi podpisi več lastnikov ali solastnikov objektov na različnih naslovih v Sloveniji. Na tak način sta od junija 2022 do druge polovice avgusta 2024 spravila v zmoto uslužbence na več različnih upravnih enotah in s tem dosegla, da so se v javnih listinah potrdile lažne prijave začasnega in stalnega prebivališča za skupno 172 oseb, državljanov tretjih držav, ki na teh naslovih nikdar niso začasno ali stalno prebivali.

Proti eni od ovadenih oseb je bila podana tudi kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja goljufije. Ovadba je bila podana po tem, ko je ovadeni državljana tretje države v oktobru 2023 spravil v zmoto s tem, da mu je lažno prikazal, da mu bo uredil prijavo prebivališča v Republiki Sloveniji in v zameno prejel 500 evrov, prijave pa v nadaljevanju ni opravil.