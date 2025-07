Vedeževalec Blaž pod lupo kriminalistov, vse očitke zanika

V nadaljevanju preberite:

Mariborska Magija, d. o. o., katere stoodstotni lastnik je Blaž Knez, v javnosti bolj znan kot vedeževalec Blaž, je zdaj pod lupo kriminalistov. Kot so sporočili z mariborske policijske uprave, zaradi »uspešno preiskanega kaznivega dejanja goljufije«. Knez in njegova sodelavka naj bi med lanskim julijem in letošnjim februarjem občanko olajšala za 175.000 evrov gotovine ter nakita v vrednosti okoli 50.000 evrov.

Kaj je povedal sam? Med drugim to, da je svoje delo opravil korektno in kakovostno ...