Hudourniški potok odnesel žensko, poteka iskalna akcija

V sinočnjem neurju, ki se je najhuje razdivjalo nad območjem med Domžalami, Vranskim in Trbovljami, je v naselju Krače v občini Zagorje v hudourniški potok padla oseba, ki je, kot so zjutraj sporočili z Uprave za zaščito in reševanje, še niso našli. Po poročanju MMC RTV Slovenija naj bi narasli hudournik odnesel žensko. Na pomoč so prišli gasilci PGD Izlake, Trbovlje – mesto, Čolnišče ter enota podvodne reševalne službe Trbovlje za reševanje iz vode, ki iskanje nadaljujejo.

Pri Zagorju ob Savi je bila motena tudi oskrba z električno energijo. Po podatkih Elektra Ljubljana je bilo brez oskrbe z električno energijo okoli 340 odjemalcev. Za odpravljanje posledic neurja je bilo aktiviranih 28 gasilskih enot, skupno okoli 70 gasilcev. Gasilci in delavci komunalnih in cestnih služb so ponekod še na terenu, najverjetneje bodo tudi še vse današnje dopoldne.

Sicer pa o največ dogodkih poročajo z območja Regijskega centra za obveščanje Ljubljana – kar 25 so jih zabeležili, Trbovlje, od koder poročajo o 19 dogodkih in na območju Celja - en dogodek.

Meteorne vode so zalile 36 stanovanjskih in drugih objektov ter šolo na Izlakah, hudourniki so ponekod prestopili struge in zalili cestišča, prepuste ter ogrožali objekte. Sprožili so se trije zemeljski plazovi, do udora cestišč je prišlo v dveh primerih, podrlo se je eno drevo.

Kot je na twitterju sinoči zapisal vremenoslovec Blaž Šter, kaže, da bo takšnih dogodkov danes še več.

Že sinoči smo poročali, da so v Domžalah na dvorišču večstanovanjskega objekta iz jaška izčrpali večjo količino meteorne vode. Podobno je meteorna voda ogrožala objekt v Kamniku, enako v Lukovici, kjer so gasilci pomagali tudi pri prenosu osebe v reševalno vozilo. Cesto na območju Šentožbolta oziroma Bršlenovice so zaradi posedanja zaprli. Zaradi poplavljenih cestišč sta bili sinoči zaprti cesti Trojane–Izlake in Blagovica–Trojane.