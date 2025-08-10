Spet tragičen konec tedna na slovenskih cestah

V soboto ob 11.57 se je izven naselja Vransko zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 22-letni voznik osebnega vozila, ob 19.04 pa se je izven naselja Krtina zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 48-letni voznik motornega kolesa, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Vzrok prometne nesreče je bilo izsiljevanje prednosti 49-letne voznice osebnega avtomobila, ki je pri zavijanju levo izsilila prednost 48-letnemu vozniku motornega kolesa, ki je pravilno pripeljal po nasprotnem smernem vozišču. Voznik motornega kolesa je na kraju podlegel poškodbam.

22-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Trojan proti Vranskem, je izven naselja Vransko zapeljal desno z vozišča in trčil v zadnji del priklopnega vozila, ki je bilo parkirano na makadamski površini ob robu vozišča. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.