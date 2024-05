Tožilstvo zavrglo ovadbo po hudi nesreči na Mali Mojstrovki

Novogoriško tožilstvo je zavrglo kazensko ovadbo zaradi povzročitve splošne nevarnosti v primeru gorske nesreče na Mali Mojstrovki aprila lani, kjer je snežni plaz v globino odnesel pet planincev iz vodene skupine, poroča današnji Dnevnik. Policija je kazensko ovadbo podala zoper vodjo ture in Športno društvo Jeti, ki je organiziralo odpravo.

Novogoriško tožilstvo je zdaj kazensko ovadbo zavrglo. Kot piše Dnevnik, je tožilstvo od policistov najprej zahtevalo dopolnitev ovadbe, nazadnje pa jo je, kot so jim pojasnili na novogoriškem tožilstvu, zavrglo »zaradi pomanjkanja utemeljenega suma v smeri naznanjenega kaznivega dejanja«.

Na območju Male Mojstrovke je 9. aprila lani plaz odnesel pet planincev, pri čemer so bili trije huje poškodovani. Obsežna in zahtevna reševalna akcija je zaradi kasnejšega poslabšanja vremena in večjega števila ponesrečencev trajala več kot šest ur.

Predsednik društva Jeti Miha Hauptman je izrazil zadovoljstvo, da je tožilstvo »kljub dezinformacijam, ki so se pojavljale v medijih, temeljito preučilo vse znane okoliščine obravnavane nesreče in sprejelo razumno odločitev o zavrženju kazenske ovadbe«. Kot pravi, je tudi predkazenski postopek pokazal, da so bile vremenske razmere v času vzpona zelo dobre.

Po njegovih besedah odločitev tožilstva potrjuje njihove navedbe, da je imel vodja ture povsem ustrezno znanje in izkušnje za vzpon, a glede na okoliščine ni mogel predvideti proženja plazu kljub vsej potrebni skrbnosti.