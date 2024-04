Devetnajstletnik, ki je zabodel vrstnika, obsojen na tri leta in osem mesecev

V nadaljevanju preberite:

Na celjskem okrožnem sodišču je sodnik David Špernjak opravil narok za izrek kazenske sankcije in 19-letnemu Celjanu Pascalu Gričniku izrekel tri leta in osem mesecev zaporne kazni za poskus uboja vrstnika Nejca T. J. pred celjskim dijaškim domom oktobra lani. Napadeni sprva dogodka ni prijavil policiji; to je storil šele enajst dni pozneje.

Sodnik je pri izreku kazenske sankcije povsem sledil predlogu celjskega okrožnega državnega tožilstva, s katerim je obtoženi Gričnik že pred predobravnavnim narokom sklenil sporazum, krivdo priznal in se s tožilstvom dogovoril tudi za kazen ter si tako prislužil nekoliko nižjo kazen od zakonsko zagrožene. V izrečeno kazen se mu šteje tudi pet mesecev, ki jih je doslej preživel v priporu.