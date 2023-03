Turista napadel, ker mu je notranji glas govoril, da ga ogroža

Vrhovni sodniki so zavrnili pritožbo obrambe 23-letnega Šveda slovenskih korenin Alexandra Breclja, ki se je leta 2019 z nožem spravil nad francoskega turista. Poleg tega je petkrat vlomil v gostinske lokale na območju Ajdovščine in iz njih kradel denar, cigarete in alkoholne pijače.

Francoz se je 18. septembra 2019 s partnerico pripeljal pred Gold club hotel v Ajdovščini. Iz prtljažnika je jemal prtljago, ko se je pred njim nenadoma znašel mladenič, v njegovih rokah pa je zagledal nož. »Ranil me je v vrat. Začel sem se braniti z rokami in nogami, saj je hotel nadaljevati udarce. V rokah je še vedno držal nož, zamahoval je proti meni. Vse skupaj je trajalo od 20 do 30 sekund. Dobro, da sem na sebi imel jakno in šal, ki sta me zaščitila, sicer me najverjetneje ne bi bilo več. Način govora in njegov pogled sta kazala na to, da je ali neprišteven ali pa pod vplivom drog. Vsekakor ni bil neka mirna in razumna oseba,« je povedal oškodovanec. Brecelj ga je s konico noža porezal po levi strani vratu, s čimer mu je po čeljusti prek površine kože in podkožja prizadel deset centimetrov dolgo ureznino, potem pa je še nekajkrat zamahnil proti njegovemu prsnemu košu.

Priznanja sodišče ni sprejelo

Na novogoriškem okrožnem kazenskem sodišču je Brecelj krivdo za poskus uboja priznal, saj je, tako je dejal, »proti meni res veliko dokazov«. Hkrati pa je pripomnil, da se ne spominja niti enega dogodka, za katerega je obtožen, saj naj bi bil ves čas pod vplivom alkohola in drog. Sodnica Andrejka Luznik zato njegovega priznanja ni sprejela in mu je sodila. »Notranji glas mi je govoril, da me moški na parkirišču ogroža, podrobnosti pa se ne spominjam, ker nisem bil pri zavesti,« je povedal Brecelj. Psihiatrinja Ingrid Velikonja pa je dejala, da je na njegovo vedenje vplivala disocialna osebnostna motnja: »Dovolj je bilo že, da ga je oškodovanec pogledal.«

Ob koncu prvostopenjskega procesa je sodnica menila, da Breclju poskusa uboja ni mogoče pripisati z dovolj veliko gotovostjo, zato ga je spoznala za krivega povzročitve lahke telesne poškodbe ter mu prisodila leto in štiri mesece zapora. Skupaj s tatvinami ter poškodovanjem tuje stvari mu je izrekla enotno kazen dve leti in pol zapora. »Nedopustno je, kar je moral doživeti nič hudega sluteči turist, ki je prišel v Slovenijo na izlet,« so bile njene besede, namenjene obtoženemu.

Tožilstvo se je pritožilo, vztrajalo je, da je Brecelj zagrešil poskus uboja. In višji koprski sodniki so del sodbe glede napada z nožem razveljavili. Toda tudi vnovični okrožni proces spremembe ni prinesel, Brecelj je bil spet obsojen za povzročitev lahke telesne poškodbe. Tožilka Damijana Bandelj se je znova pritožila in uspela. Višje sodišče v Kopru je sodbo obrnilo na glavo ter Breclja spoznalo za krivega poskusa uboja, prisodilo mu je pet let zapora.

Čim prej želi na Švedsko

S to sodbo pa ni bila zadovoljna obramba. Brecljeva odvetnica Lidija Košutnik je poiskala pomoč pri vrhovnih sodnikih, ki jim je predlagala, naj sodbo višje sodišča spremenijo in potrdijo to, kar so dvakrat razsodili na prvi stopnji. Toda senat vrhovnih sodnikov v sestavi Mitja Kozamernik, Marjeta Švab Širok, Primož Gorkić, Peter Golob in Nataša Smrekar so po poročanju Primorskih novic njeni pritožbi ni ugodil. Sodniki so potrdili pet let zapora.

Med tem je Alexander Brecelj še vedno v celjskem priporu, postopka pa z izrednimi pravnimi sredstvi menda noče nadaljevati. Po odvetničinih besedah si želi čim prej prestati še ostanek zaporne kazni (18 mesecev), potem pa se vrniti na Švedsko.