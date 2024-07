V Daruvarju dan žalovanja, eden od ranjenih v smrtni nevarnosti

V Daruvarju na severovzhodu Hrvaške je dan žalovanja po ponedeljkovem napadu v domu za starejše, v katerem je bilo ubitih šest ljudi, toliko je bilo tudi ranjenih. Eden od ranjenih, ki je na zdravljenju v bolnišnici v Pakracu, je v smrtni nevarnosti. Za napadalca so odredili 30-dnevni preiskovalni pripor, poročajo hrvaški mediji.

Kot je za medije pojasnila direktorica bolnišnice v Pakracu Marina Major, so v bolnišnici še štirje ranjeni v napadu, med njimi je eden v smrtni nevarnosti in ostaja na intenzivni negi, stanje ostalih treh je stabilno. Dodala je, da so trije pacienti, tudi tisti, ki je v smrtni nevarnosti, starejši, medtem ko je četrti mlad. Dva lažje poškodovana so že odpustili iz bolnišnice.

51-letni veteran vojne na Hrvaškem je v ponedeljek vstopil v dom za starejše in začel streljati na ljudi. V incidentu je bilo ubitih pet tamkajšnjih varovank in en zaposleni. Med smrtnimi žrtvami je tudi napadalčeva mati. Še šest ljudi je bilo v napadu ranjenih in so jih prepeljali v bolnišnico.

Po pričevanjih očividcev je napadalec po streljanju odšel v bližnji lokal, kjer si je naročil pijačo. Tam so ga nato pridržali policisti.

Moški je po navedbah policije v zvezi z napadom osumljen enajstih kaznivih dejanj. Gre za femicid, umor, štiri hude umore, tri poskuse hudih umorov in dva poskusa umora. Preiskovalni sodnik županijskega sodišča je na zahtevo okrožnega državnega tožilstva v Bjelovarju po pisanju regionalnega spletnega portala Bjelovar live danes zanj odredil 30-dnevni preiskovalni pripor. Grozi mu do 50 let zapora.

V Daruvarju je zaradi napada danes dan žalovanja. V slavonskem mestu so zastave na javnih zgradbah spuščene na pol droga, kulturne in zabavne prireditve pa so odpovedane.