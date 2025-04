V Karavankah reševali neopremljene in neizkušene pohodnike

Danes ob 12.50 so na zasneženem južnem pobočju 2180 metrov visoke gore Vrtača, drugega najvišjega vrha v Karavankah, obstale tri osebe. »Neizkušene in neopremljene pohodnike so z vrvno tehniko rešili z zahtevnega terena in pospremili v dolino,« so sporočili Gorski reševalci GRS Radovljica.

Pri intervenciji je sodeloval tudi helikopter slovenske vojske z dežurno ekipo gorskih reševalcev, vendar zaradi vremenskih razmer ni mogel do ponesrečencev.

»V visokogorju so še vedno zahtevne zimske razmere, snežne zaplate se talijo in obstaja tudi večja verjetnost proženja plazov,« opozarjajo pri GRS Radovljica in pohodnike pozivajo, naj se na ture odpravljajo le, če so primerno opremljeni in pripravljeni.