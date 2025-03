Truplo v koči na Veliki planini naj bi bil pilot – državljan Švedske

Policisti še ne morejo potrditi neuradne informacije, po kateri naj bi reševalci v koči fakultete za strojništvo na Veliki planini našli truplo pilota. Potrdili so, da je večji del letala v objektu in da se v njem nahaja oseba, katere identitete pa še ni mogoče potrditi. Predvidevajo, da gre za pogrešanega pilota letala – državljana Švedske, je popoldne v izjavi predstavnikov policije, gasilcev in preiskovalca letalskih nesreč povedal Irfan Beganović iz sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana.

Po družabnih omrežjih so zaokrožile fotografije koče, ki jo je presekalo letalo, ter zvočni posnetki kontrole letenja. Foto X

Identiteto osebe v koči bodo potrdili z nadaljnjimi analizami. Prav tako bodo v naslednjih dneh potrebne še dodatne preiskave, da bodo lahko potrdili vzrok za nesrečo. Končan je ogled kraja dejanja, kriminalistična preiskava pa se nadaljuje. Za zdaj ni mogoče napovedati, koliko časa bo trajala. Predvidoma v 30 dneh bodo izdali uvodno, v 12 mesecih pa končno poročilo.

Zelo slabe razmere

Helikopter Slovenske policije je danes, ker se je vreme izboljšalo, nekajkrat lahko poletel na Veliko planino, je še dodal Beganović, in dostavil nujno potrebno opremo za zagotovitev stabilnosti koče. Ves čas je namreč pretila nevarnost, da se objekt, ki ga je letalo praktično prepolovilo, zruši. S podpiranjem stropov jim je uspelo vzpostaviti dovolj varne pogoje, da so reševalci lahko opravili svoje delo. Kmalu po dostavi opreme je bilo možno vstopiti v objekt in odstraniti toliko materiala, da so lahko potrdili, da se v koči nahaja tako večji del letala kot tudi oseba.

Že čez slabi dve uri so se razmere spet poslabšale in niso bile več primerne za letenje.

Razmere so bile sicer slabe večji del časa reševanja, a jim je po 12. uri kljub temu uspelo vzpostaviti cestno povezavo, ki bo v pomoč za nadaljnje dostopanje. To, kot je še opozoril Beganović, nepooblaščenim osebam še naprej odsvetujejo, saj je cesta »rezervirana« za nujne interventne skupine.

Zahtevno iskanje

»Na žalost še en tragičen dogodek za letalstvo,« je uvodoma dejal preiskovalec letalskih nesreč Toni Stojčevski in spomnil na lansko nesrečo v Gančanih, v kateri so umrli trije ljudje: pilot in dva potnika. Kot je dodal, je bila preiskava na Veliki planini zelo zahtevna, oba dneva je potekala v zimskih pogojih, poleg tega, je omenil, je bila nevarnost porušitve uničene koče.

Velika planina. FOTO: Flightradar

In kako to, da so za izsleditev lokacije letala porabili toliko časa? Kot smo izvedeli, naprava pilota za lociranje ni bila sprožena, saj je bila zaradi trka uničena. Lociranje je nato prevzela Gorska reševalna služba, za kar je potrebovala približno eno uro. Stojčevski je tudi poudaril, da so bili pogoji za letenje v Zagrebu, od koder naj bi letalo poletelo, drugačni kot na Veliki planini.

V iskalni akciji je skupaj sodelovalo 67 gasilcev in 32 gorskih reševalcev.