V nesreči pri delu umrl 45-letni moški

Pri utrjevanju struge potoka v okolici Horjula se je v sredo na dva delavca porušil betonski podporni zid. Ena oseba je bila pri tem lažje poškodovana, 45-letni moški pa je zaradi poškodb na kraju nesreče umrl, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.



Policisti in delovni inšpektor so na kraju nesreče opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

