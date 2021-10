V požaru hiše v občini Šentilj umrla ena oseba

Ponoči je zagorela stanovanjska hiša v naselju Plodršnica v občini Šentilj, iz katere so se uspeli rešiti štirje stanovalci, ena oseba pa je v požaru umrla. Kot so sporočili S Policijske uprave Maribor, vzroka požara za zdaj še niso ugotovili, kriminalisti pa opravljajo ogled kraja dogodka.



Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Paloma-Sladki vrh in Šentilj, iz uprave za zaščito in reševanje pa so sporočili, da je do požara prišlo okoli 2. ure. V stanovanjskem objektu je bila ujeta ena oseba, gasilci pa so ponesrečenca predali reševalcem nujne medicinske pomoči.

