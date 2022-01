V požaru vikenda v Šmiklavžu našli zoglenelo truplo

V soboto so v gorečem vikendu v Šmiklavžu odkrili zogleneno truplo, so sporočili z novomeške policijske uprave. Na kraj požara, o katerem so bili pristojni obveščeni okoli pol sedme ure zvečer, so odšli gasilci GRC Novo mesto, PGD Dolž in PGD Stopiče.

Ti so le nekaj minut po začetku gašenja obvestili policiste, da so v gorečem vikendu našli zoglenelo truplo, katerega vizualna prepoznava zaradi zoglenelosti ni bila mogoča. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, o dogodku sta bila obveščena tudi dežurna preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka.

Gasilci so požar najprej omejili, nato pa požar dokončno pogasili do pol devete ure. Na kraju je čez noč ostala požarna straža. Prve ugotovitve komisije sektorja kriminalistične policije PU Novo ne kažejo na sumljive okoliščine oziroma da bi bilo posredi kaznivo dejanje. Identiteto trupla še ugotavljajo, potrdili jo bodo s pomočjo DNK. Po prvih ocenah je požar povzročil za okoli 50.000 evrov škode na objektu.