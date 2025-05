V Goriških Brdih umrl 35-letni motorist

Regionalna cesta pri naselju Neblo v občini Brda je bila včeraj zvečer prizorišče tragične prometne nesreče, v kateri je življenje izgubil 35-letni italijanski motorist. Po prvih ugotovitvah policije je vozil preblizu avtomobilu pred seboj in trčil vanj medtem, ko je ta zavijal s ceste. Nesreča se je končala s smrtnim izidom, poškodovanima dvema voziloma in intervencijo več služb.

Po do sedaj zbranih podatkih je voznik motornega kolesa okoli 19.05 vozil proti Italiji, ko je pri odcepu za Malin trčil v osebni avtomobil, ki ga je vozil 29-letni domačin. Ta je pred križiščem z vključeno desno utripalko zavijal proti naselju Neblo. V trenutku, ko je že zapeljal na odcep, je za njim pripeljal motorist, ki ni ohranjal zadostne varnostne razdalje in ni uspel pravočasno zmanjšati hitrosti ali se ustaviti. Z motorjem je trčil v zadnji del avtomobila in padel po vozišču. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Na kraju so posredovali policisti Postaje prometne policije Nova Gorica, reševalci nujne medicinske pomoči ZD Nova Gorica in gasilci iz novogoriške poklicne enote. O dogodku so bile obveščene pristojne pravosodne službe – preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka v Novi Gorici. Zdravnica na kraju je odredila sanitarno obdukcijo, ki jo bo izvedel Inštitut za sodno medicino v Ljubljani.

Policija bo o vseh okoliščinah nesreče s pisnim poročilom obvestila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Gre za prvo smrtno prometno nesrečo letos na cestah na območju Severne Primorske, so še zapisali na policijski postaji.