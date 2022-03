V traktorski nesreči umrl 29-letnik

Z ljubljanske policije uprave so sporočili, da se je danes nekaj pred 17. uro zgodila nesreča s traktkorjem na območju Trbovelj, v kateri je umrl 29-letni moški. Kot so pojasnili s PU Ljubljana, do zdaj zbrana obvestila kažejo, da je 29-letnik vozil traktor s trosilnikom po travniški poti, zapeljal po pobočju travnika, trčil v drog, traktor pa se je nato prevrnil in je voznik padel z njega. Pri tem se je tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.