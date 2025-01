Varščina še služi svojemu namenu

V nadaljevanju preberite:

Razkrivamo, da sta varščino zanj položila bivša žena Darja Stanič in Miha Dobrin. Slednji od sodišča ni zahteval vračila denarja, nam je včeraj odgovorila predsednica koprskega okrožnega sodišča Samanta Nusdorfer, je pa do pol milijona evrov po pooblaščencih iz Odvetniške družbe Kozinc in partnerji iz Ljubljane neuspešno skušala priti Racmanova bivša žena. Okrožno sodišče v Kopru je pred časom najprej zavrglo predlog za vračilo varščine, saj da lahko tega vloži le obdolženec ali tožilec, ne pa tretja oseba, ki je varščino tudi res dala.