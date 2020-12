Vinjena s tremi otroki zapeljala v potok

Dileme glede vožnje pod vplivom alkohola ni, je samo zmotno prepričanje »pijanca«, da je možna, znova opozarjajo policisti. FOTO: Shutterstock

Škofjeloški policisti so se včeraj zvečer soočili s situacijo, ki so jo kljub srečnemu razpletu označili za grozljivko in višek malomarnosti. Kot je sporočils kranjske policijske uprave, so včeraj obravnavali voznico, ki je zaradi močnega vpliva alkohola (rezultat preizkusa alkoholiziranosti je pokazal kar 0,91 mg/l) in nepravilne strani vožnje s ceste zapeljala v približno pol metra globok potok.Z osebnim avtomobilom, v katerem so bili še štirje otroci, se je prevrnila na streho. Ob tem so počila stekla, vanj je začela vdirati voda. Eden izmed otrok se je k sreči rešil iz vozila in stekel po pomoč do bližnje stanovanjske hiše in (po prvih podatkih) dveh domačinov, ki sta potem iz vozila rešila ostale tri ujete.Če ne bi bilo takega poguma in zbranosti otroka ter hitre pomoči dveh domačinov, bi se dogodek zagotovo odvil drugače, so zapisali v policijskem poročilu. Letošnji števec mrtvih na Gorenjskem pa bi samo s to nesrečo lahko poskočil z 11 na 15 mrtvih v prometu. V prevrnitvi je nastala samo materialna škoda.Voznico policisti obravnavajo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa, z dogodkom pa bodo seznanili tudi pristojni center za socialno delo.Tudi kranjski policisti so včeraj obravnavali nevarno vožnjo voznika, ki so mu izmerili 0,56 mg/l. Alkohol je droga, ki povzroča veliko fizično in psihično odvisnost in ni primera, ko bi se nekdo pod vplivom alkohola od ene do druge točke pripeljal varno, poudarjajo.Dileme ni, je samo zmotno prepričanje »pijanca«, da je to možno. Vozite z ničelno stopnjo alkohola in ne ogrožajte življenj, poudarjajo gorenjski policisti.