Z dotrajanimi zavorami treščil v dva motorista

Pet let in pol po tragediji v Stranicah blizu Zreč, ko sta v hudi prometni nesreči umrla motorista, 52-letni Zdravko Korošec in 61-letni Rajko Kacin, brat slovenskega politika Jelka Kacina, njuni družini še danes ne moreta v celoti zapreti tega tragičnega poglavja v njihovih življenjih. Obe sta konec februarja izvedeli, da povzročitelja nesreče, 79-letnega S. B. iz Spodnjih Stranic, celjsko tožilstvo ne bo kazensko preganjalo. A bolj kot to jih teži dejstvo, da se jim nikoli ni opravičil.