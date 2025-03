Pobeg iz zapora: S tiralico iščejo obsojenca, ki je ubil nekdanjega policista

Z Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij so popoldne sporočili, da je iz Zavoda za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Ljubljana pobegnil moški. Izjavo za javnost je podal direktor ZPKZ Ljubljana Goran Narić. Navedel je, da je zavod za njim izdal tiralico in obvestil policijo.

Vzporedno je tudi Policija na portalu objavila, da zaradi razpisane tiralice išče pobeglega zapornika, in sicer 38-letnega Asmirja Sulejmanovića. Znano je, da je storil izjemno hud zločin: slovenska javnost ga je dodobra spoznala sredi leta 2016, ko je ubil nekdanjega policista pred njegovim domom na Ključevici. Zaradi tega je prestajal kazen 16 let in dva meseca zapora.

Narić je danes navedel, da je v zaporu dosegel oceno manj rizičnega zapornika, a je naposled zaupanje zlorabil. Navedel je, da je v ljubljanski zapor prišel iz celjskega, in sicer sam, ocena pa mu je omogočila določene dejavnosti tudi izven zapora, tudi brez spremstva pravosodnih policistov.

Direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Ljubljana Goran Narić. FOTO: Zajem zaslona

Pobegnil je včeraj, in sicer z območja gradbišča v Dobrunjah, kjer je bil angažiran pri montaži lesenih klopi. Ocena nizko rizičnega zapornika mu je omogočala tudi zaposlitev v zavodu, ki se sicer nahaja izven zaprtega sistema zapora.

Delal je v mizarski delavnici, ob pobegu pa zlorabil zavodovo zaupanje. Narić je povedal, da je prosil za odhod na stranišče, nakar se več ni vrnil na delovišče.

Visok 190 centimetrov, oblečen verjetno v črna oblačila

Asmir Sulejmanović. FOTO: Policija

Iskani je visok 190 centimetrov, suhe postave, oblečen naj bi bil v črna oblačila in pokrit s črno kapo s šiltom.

Policija vse, ki imajo o njem kakršne koli informacije, ki bi lahko pomagale pri njegovi izsleditvi, prosi, naj pokličejo na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Koristne informacije lahko posredujejo tudi prek e-prijave: Anonimna pomoč pri iskanju pogrešane ali iskane osebe.