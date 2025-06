Zaradi groženj brežiškemu sodniku na zatožno klop

Danes ob 12. naj bi se pred ljubljansko okrožno sodnico Ireno Škulj Gradišar o svoji krivdi izrekel 44-letni Jernej Hribšek iz Ljubljane, ki mu tožilstvo očita, da je grozil brežiškemu sodniku Almirju Kurspahiću. Ta je zoper njega vodil kazenski postopek in ga leta 2021 zaradi nasilništva tudi obsodil. Kurspahić je tudi predsednik brežiškega okrajnega sodišča.

Po naših neuradnih, a preverjenih informacijah je obdolženi, ki je od februarja letos v priporu, novembra lani na policijsko postajo v Brežicah poslal 25 elektronskih sporočil z maščevalno vsebino. Namenjena so bila sodniku Kurspahiću, z grožnjami in ustrahovanjem pa naj bi hotel vplivati na opravljanje njegove sodniške funkcije. Hribškova sporočila in grožnje po naših informacijah zadevajo predvsem sodnikovo narodnost in naj bi glede na obtožnico vplivala na opravljanje sodniške funkcije v kazenskih postopkih. Prav tako naj bi sporočila pri njem povzročila občutek ogroženosti za osebno varnost, saj je vsebina, ki izrecno omenja sodnikovo delo, podzavestno vplivala na opravljanje dela sodnika in njegove funkcije.

Sodnik Almir Kurspahić je predsednik brežiškega okrajnega sodišča. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Med drugim naj bi v enem od sporočil sodniku zagrozil, da bodo »gorele vse bosanske hiše v občini! Imam za sabo Srbe in bosanske cigane«, naj bi zapisal. Obtožnica Hribšku očita kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi ter kaznivo dejanje oviranja pravosodnih in drugih državnih organov. Za preprečitev uradnega dejanja mu grozi od enega do pet let zapora, za oviranje pravosodnih organov pa do pet let zapora.

Tudi hiter odziv gasilcev je bil zaman

Prav v času, ko so na brežiško policijo začele deževati grožnje na račun brežiškega sodnika, 7. novembra lani, pa je res pogorela nova hiša predsednika brežiškega sodišča. Družina Kurspahić je bila tik pred vselitvijo. Požar je bil tako vešče podtaknjen, da škode v višini približno 250.000 evrov niso mogli preprečiti niti gasilci PGD Brežice mesto, ki imajo gasilski dom le dobrih 100 metrov stran in so bili na prizorišču v nekaj minutah.

Sodnik je Jerneja Hribška obsodil zaradi nasilništva. Ljubljančan je grozil sodniku, od februarja je v priporu. Kdo je povzročil požar, pristojni še preiskujejo.

Kdo stoji za požarom, uradno ni znano, saj preiskava dogodka po naših neuradnih informacijah na novomeški policiji še poteka. Požig je ostro obsodilo pravosodno ministrstvo. »Če se izkaže, da je storilčevo dejanje povezano z delom sodnika, z njegovim sojenjem in njegovimi primeri, bi šlo še za posebej skrb vzbujajočo okoliščino,« pa je v imenu Slovenskega sodniškega društva zapisala Vesna Bergant Rakočević, njegova predsednica. »V tem primeru bi šlo za ogrožanje oziroma napad na izvajanje sodne oblasti, kar bi pomenilo grožnjo samim temeljem naše družbene ureditve,« je dodala.

Predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević pa je takrat poudaril, da takšna dejanja, ne glede na vzrok, ne smejo imeti mesta v naši družbi. »Ne verbalno ne fizično nasilje ne smeta postati del civilizirane družbe. Če bi se izkazalo, da je bil požig povezan z opravljanjem sodniške funkcije, pa bi bil to znak za alarm,« je še dodal Đorđević, saj bi v tem primeru lahko govorili o napadu na temeljne postulate pravne države.