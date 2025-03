Najraje imajo alkohol in konzerve rio mare

V nadaljevanju preberite:

Rast cen življenjskih potrebščin, čeprav je Madžarska posegla po ukrepih, kot je bila zamrznitev cen sladkorja, pšenične moke, sončničnega olja, svinjskega mesa, piščančjih prsi in mleka, je vsaj obmejne prebivalce pripravila do tega, da se – sploh po večji nakup – splača iti v katero od trgovin v Sloveniji.

Raziskovalni inštitut iz Budimpešte je v analizi novembra lani ugotovil, da so glavni vir skrbi za Madžare plače, ki so med najnižjimi v EU, cene hrane pa so medtem dosegle evropsko povprečje. Madžarska je po začetku rusko-ukrajinske vojne namreč doživela enega najhujših skokov inflacije med evropskimi državami, cene hrane pa kljub umiritvi inflacije ostajajo dejavnik nezadovoljstva v vzhodni sosedi.