Ženi iz maščevanja zažgal hišo

V nadlajevanju preberite:

Sedem let in pol po obsežnem požaru na Cesti španskih borcev v Zalogu pri Ljubljani, v katerem so veliko škode utrpeli stanovalci vrstnih hiš, je zadeva dobila epilog na ljubljanskem okrožnem sodišču. Da 23. junija 2015, okoli dveh zjutraj je bilo, ni šlo za nesrečo oziroma splet nesrečnih okoliščin, temveč za kaznivo dejanje požiga, so policisti posumili že takoj, ko so po ukrotitvi zubljev lahko stopili na pogorišče. In to četudi je 66-letni Vehid Krupić, pri katerem je najprej zagorelo, eno od sosed zbudil s kriki: »Policija, policija! Lopovi, lopovi!«