Znane nove podrobnosti o smrti otroka na Soči

Opozorila na območju Kajak centra. FOTO: PU Nova Gorica

Po včerajšnji smrti enajstletnega dečka na Soči je policija danes dopolnila svoje poročilo o nesreči. Novogoriški policisti so bili o nesreči na Soči obveščeni v sredo ob pol petih popoldne. Pri Kajak centru Solkan je reka odnesla mlajšega člana kajakaškega kluba. Na kraj dogodka so bili nemudoma napoteni tudi gasilci, potapljači, reševalci in civilna zaščita.Kriminalisti so z zbiranjem obvestil in ogledom ugotovili, da je skupina mlajših oseb na kajakaški progi pred kajak centrom v Solkanu zaključila s treningom, nato pa iz proge po reki zaplavala sto metrov s tokom, kjer so kajakaši izstopili na breg Soče. Eden izmed kajakašev, opremljen s čelado in reševalnim jopičem, se je ob skali, za katero je bilo izstopno mesto, z oblačili zataknil za lesen steber, skrit pod vodno gladino.»Otrok se je poskušal iz nastale situacije rešiti, vendar ga je močan rečni tok po nekaj minutah premagal in ga potisnil pod gladino vode,« so zapisali pri policiji. Na pomoč sta mu nemudoma priskočila kajakaška trenerka in naključni mimoidoči občan, ki je slišal klice na pomoč, vendar jima ga ni uspelo rešiti. Iz vode so ga rešili šele poklicni potapljači in gasilci, a je bilo kljub oživljanju s pomočjo zdravnice za enajstletnika prepozno.O tragični nesreči sta bila obveščena tudi preiskovalni sodnik okrožnega sodišča, ki je ogled kraja prepustil policiji, in okrožna državna tožilka iz Nove Gorice, ki je prišla na kraj nesrečnega dogodka. Novogoriški kriminalisti zdaj zbirajo še dodatna obvestila, so sporočili policisti.