Romana Tomc se je zavihtela na visok položaj v EPP

Evropska poslanka SDS Romana Tomc je bila izvoljena za podpredsednico politične skupine desnosredinske evropske ljudske stranke (EPP) v evropskem parlamentu.

Skupino bo sicer še naprej vodil Manfred Weber, ki prihaja iz bavarske stranke CSU. Dobil je 161 od 170 veljavnih glasov. Podpredsednikov in podpredsednic je deset, skupno pa so člani skupine izbirali med enajstimi kandidati. Po številu prejetih glasov (141 od 170 veljavnih) je bila na 6. mestu, denimo pred francoskim republikancem François-Xavierjem Bellamyjem in Željana Zovko iz hrvaške HDZ.

»Želimo, da se EPP obrne v desno. Želimo sodelovanje s konstruktivnimi desnimi strankami in to so naše rdeče linije,« je po izvolitvi dejala Romana Tomc glede podpore nemški krščanski demokratki Ursuli von der Leyen za še en mandat na čelu evropske komisije.

Pogoji za podporo Ursule von der Leyen

»Na kongresu smo bili zelo jasni. Imamo svoje pogoje. Pogajanja potekajo,« je povedala. Najprej bi po njenih besedah morali počakati, kaj se bo zgodilo v evropskem svetu. »Vse je možno. Želimo, da se EPP premakne v desno smer,« je ocenila.

Zavzema se, da EPP ostane na strani, ki so ji volivci namenili največ glasov, in za sodelovanje z desnimi strankami, s tistimi, s katerimi imajo enake vrednote. V EPP kot pogoj za sodelovanje postavljajo podporo EU, Ukrajini in vladavini prava. Romana Tomc napoveduje, da bo v konservativnem krilu EPP.

Tako je prvič kateri od evropskih poslancev EPP dobil takšen položaj v teh najmočnejši skupini v evropskem parlamentu. Med 10 podpredsedniki EPP morajo po pravilih biti najmanj štirih ženske. Toliko jih je tudi kandidiralo za položaj. V preteklosti je zanj neuspešno kandidiral Milan Zver. V levosredinski skupini S&D pa je bila v mandatu 2014-2019 podpredsednica Tanja Fajon (SD).

Tonin: Prepoznanje uspeha EPP v Sloveniji

Novoizvoljeni evropski poslanec Matej Tonin (NSi) je pojasnil, da je njegova stranka že podprla Ursulo von der Leyen na kongresu v Bukarešti in da glede tega ni sprememb. Ne vidi razloga, da je tudi kot evropski poslanec ne bi podprl.

Rezultat volitev pa bi po njegovem mnenju morali upoštevati delo evropske komisije. »Ne bi se smeli pustiti izsiljevati, s kom lahko sodelujemo,« je dejal. Liberalci in socialisti sicer zavračajo podporo Ursulo von der Leyen, če se bo povezovala s skrajnimi in populističnimi desničarskimi strankami iz družin ECR (konservativci in reformisti) in ID (identiteta in demokracija).

Matej Tonin si v evropskem parlamentu želi delovati v odborih, ki se bodo ukvarjali z energetiko, migracijami in zunanjimi zadevami. FOTO: Voranc Vogel

Kot evropski poslanec si želi delo v odborih, ki se ukvarjajo z energetskimi vprašanji (ITRE), migracijami (LIBE) in zunanjimi zadevami (AFET). Ti so po njegovih besedah povezani s temami, s katerimi se je veliko ukvarjal med volilno kampanjo.

To, da ima slovenska delegacija podpredsednico EPP, naj bi tudi omogočilo njenim članom, da se boljše »pozicionirajo« v parlamentarnih odborih, je ocenil Tonin. Izvolitev pa vidi tudi kot prepoznanje rezultata strank EPP na evropskih volitvah v Sloveniji.