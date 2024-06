Ursula von der Leyen je še v čakalnici

V nadaljevanju preberite:

Po prvih posvetovanjih voditeljev držav o bodočih vodilnih kadrih Evropske unije so oči že uprte v redni vrh EU konec prihodnjega tedna v Bruslju. Na njem naj bi po pričakovanjih uradno potrdili vodilne kadre. eprav voditelji v noči na torek še niso politično blagoslovili predlaganih kadrov, spremembe v svežnju za zdaj niso pričakovane.

Madžarski premier Viktor Orbán je napadel voditelje, češ da so na zasedanju v Bruslju pri izbiranju kadrov ignorirali voljo ljudi. Jezi ga predvsem to, da se desnosredinska strankarska družina EPP spet povezuje s socialisti in liberalci namesto z bolj desnimi strankami, ki so se na volitvah okrepile.

V ozadju potekajo tudi bitke za najvplivnejše položaje v prihodnji evropski komisiji. Italijanska premierka in voditeljica nacionalistično-konservativne strankarske družine (ECR) Giorgia Meloni ima velika pričakovanja.

Po volitvah je več dinamike tudi v evropskem parlamentu. Danes bodo v politični skupini EPP volili novo vodstvo. Eden od desetih podpredsedniških položajev v tej skupini se obeta evropski poslanki SDS Romani Tomc.