SDH državna podjetja poziva k donacijam, dobičku pa se ne odreka

Slovenski državni holding (SDH) je družbe v državni lasti pozval, da morebitna nerazporejena letna sponzorska in donatorska sredstva v čim večji meri nakažejo za humanitarne namene za sanacijo pri poplavah oziroma po svoji presoji in zmožnostih zagotovijo dodatna sredstva za ta namen. A kot je razumeti, se državni upravljavec za ta namen ne bo pripravljen odpovedati dobičku in drugim zastavljenim poslovnim ciljem podjetij.

»Nedavna naravna ujma je Sloveniji zadala hud udarec, saniranje nastale škode bo še nekaj časa krojilo slovenski vsakdan. V dneh množičnega odpravljanja posledic in velike solidarnosti prebivalstva moramo skladno s svojimi zmožnostmi tudi organizacije izkazati svojo družbeno odgovorno naravnanost in za odpravo posledic prispevati v okviru svojih zmožnosti,« so prejšnji teden sporočili iz SDH, ki je dopolnil tudi priporočila podjetjem na tem področju in podjetja pozval k donacijam. Zato nas je zanimalo, ali sta se torej država oziroma SDH v ta namen pripravljena odreči delu dobička državnih družb. V SDH odgovarjajo, da so z dopolnitvijo akta priporočila in pričakovanja v primeru naravnih katastrof ali drugih nesreč državna podjetja odvezali omejitev pri sklepanju sponzorskih in donatorskih pogodb, če sredstva namenijo za odpravo posledic teh nesreč. Vendar pri tem dodajajo: »Besedilo priporočila navaja tudi pogoj, da zaradi sklenitve donatorske pogodbe ne bi nastala pomembna odstopanja od poslovnih ciljev družbe s kapitalsko naložbo države.«

V holdingu pojasnjujejo, da so poslovodstva družb s kapitalsko naložbo države glede donacij pristojna in odgovorna, da o tem skrbno presojajo, tako glede na položaj posamezne družbe, razpoložljivih virov, vpliva na rezultate družbe kot tudi na drugi strani pozitivnih vplivov, ki jih ima tovrstno družbeno odgovorno ravnanje posameznih družb na ugled, deležnike in širšo skupnost. Nekatere družbe so se že odzvale in sprejemajo različne odločitve v zvezi s tem.

Vpliv poplav na poslovanje

Posledice poplav bodo pri svojem poslovanju neposredno ali posredno občutila tudi nekatera državna podjetja, kot so zavarovalnice, Sij, turistična podjetja. Kako bo to vplivalo na rezultate upravljanja dobrih 11 milijard evrov vrednega portfelja SDH, še ni znano. Holding je od državnih družb že zbral prve podatke in informacije o posledicah, ki jih je naravna ujma povzročila pri poslovanju posameznih podjetij. »Pri nekaterih družbah ocene škode še niso dokončne, prav tako pri večini družb še ni znan posreden vpliv na poslovanje družb, na primer izpad prometa, vpliv posledic škode pri poslovnih partnerjih in podobno, zato posledic na rezultate celotnega portfelja SDH še ni mogoče napovedati,« pravijo.

Letošnji letni načrt upravljanja SDH sicer predvideva, da bo donosnost portfelja holdinga in države letos dosegla 7,3 odstotka, prilivi iz dividend pa naj bi znašali okoli 160 milijonov evrov.