Direktor inšpekcije: neskladja s skrivnih posnetkov ugotovljena tudi pri nadzoru

Inšpektorji uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so v izrednem nadzoru na kmetiji Kaučič, ki je bil odrejen po objavi skrivnih posnetkov kokoši nesnic v baterijski reji na tej kmetiji, ugotovili neskladja, povezana s pogoji reje kokoši, z zagotavljanjem veterinarske oskrbe in z ravnanjem z živalskimi stranskimi proizvodi. Ugotovitveni postopek še teče, vendar je direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos potrdil, da so bila neskladja, vidna na posnetkih, ugotovljena tudi pri inšpekcijskem nadzoru.