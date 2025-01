Inšpektorji na kmetiji Kaučič, s katere so prišli grozljivi posnetki kokoši

Skrivni posnetki grozljivih razmer v baterijski reji kokoši nesnic, ki jih včeraj objavilo društvo Aetp, so bili posneti na kmetiji Kaučič v Gornjih Ivanjcih. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v zvezi s posnetki na kmetiji odredila izredni inšpekcijski nadzor. Ta še ni zaključen, zato ugotovitev še ne morejo podati, so sporočili.

Direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos je včeraj v oddaji Tarča povedal, da bodo skrivne posnetke obravnavali kot prijavo oziroma pobudo. Ukrepe proti kmetiji bo inšpekcija sprejela na podlagi rezultatov pregleda, so pojasnili za Delo.

Inšpektorji UVHVVR so v zadnjih petih letih na kmetiji izvedli več nadzorov v zvezi z zaščito kokoši nesnic ter monitoringom in nadzorom salmonel v jati. Nadzore v zvezi z zaščito kokoši so izvedli v letih 2021 in 2023, neskladij niso zaznali. Zaznali pa so jih v zvezi z zagotavljanjem biovarnosti in zadostnega obsega dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije. Kmetiji so odredili ukrepe za odpravo neskladij in ti so jih izvedli, so še pojasnili na UVHVVR.

FOTO: Arhiv AETP

Baterijska reja je v Sloveniji še dovoljena, a razmere, v katerih bivajo živali, ki jih prikazujejo posnetki, so s stališča uprave za varno hrano nesprejemljive, je za Radio Slovenija povedala generalna direktorica UVHVVR Vida Znoj.

Kmetija Kaučič je lani prejela skoraj 1,5 milijona evrov proračunskega denarja, je včeraj bilo rečeno v oddaji Tarča na TV Slovenija. Njene izdelke, med katerimi so tudi jajca, je lani kupovalo skoraj 300 javnih zavodov, od tega 47 vrtcev, 170 osnovnih šol, devet bolnišnic in 28 domov za starejše. Slabe higienske razmere v reji, ki so razvidne s posnetkov, bi lahko povzročile večje tveganje za otroke, starejše in bolnike, je za Tarčo povedala nekdanja glavna inšpektorica UVHVVR Andreja Bizjak.

Kot smo poročali v Delu, posnetki prikazujejo kokoši v kletkah, kjer nimajo prostora za izražanje naravnega vedenja. Žive živali hodijo in valijo jajca na mrtve, tla hleva so prekrita z debelo plastjo prahu, na njih ležijo mrtve kokoši in glodavci.

V društvu so poudarili, da posnetki niso namenjeni očrnitvi konkretnega rejca, čigar imena niso želeli razkriti, ampak ozaveščanju javnosti o trpljenju živali v kletkah ter sprejetju zakonskih sprememb za izboljšanje njihove dobrobiti. Prizadevajo si za zakonsko prepoved kletk v reji kokoši nesnic in svinj ter njen vpis v novelo zakona o zaščiti živali.

Kmetijsko ministrstvo je za kokoši nesnice že pripravilo strategijo prehoda na alternativne sisteme reje, čaka ga še usklajevanje z rejci glede prehodnega obdobja in sofinanciranja prehoda. Temu bo sledila tudi zakonska podlaga za izvedbo prehoda. Za odpravo kletk pri reji svinj pa bodo strategijo pripravili v drugi polovici letošnjega leta, so pojasnili.