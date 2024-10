Do konca leta naj bi vse občine imele možnost nadomestne gradnje

Sedem občin od 23 ima sprejete prostorske akte, s čimer so odpravile težave z zagotavljanjem zemljišč za nadomestne gradnje, do konca leta naj bi jih pripravile vse. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak se je s sodelavci srečal na tretjem informativnem posvetu z županjami in župani ter drugimi predstavniki slovenskih občin. Posvetili so se pospešitvi priprave in uresničitve projektov občin v petletnem sanacijskem programu, ki je bil sprejet po lanskih avgustovskih poplavah. Od skupno 2,3 milijarde evrov je več kot pol milijarde namenjene sanaciji občinske infrastrukture, za kar so sicer občine že v lanskem letu prejele tudi predplačila.

Občinam je ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) doslej posredovalo že dve priporočili glede pospešitve pridobivanja dokumentacije in intenzivnejšega dela izvedbe sanacijskega programa na občinski infrastrukturi, so sporočili iz MNVP. Na današnjem srečanju pa so bile občinam podrobnosti o pridobivanju sredstev iz sanacijskega programa predstavljene še v živo – tako sam postopek in pripravo dokumentacije kot tudi posebno aplikacijo, ki omogoča elektronsko izmenjavo dokumentov med občinami in ministrstvom. Ob tem so občine pozvali, naj v zakonskem roku poročajo tudi o porabi sredstev, ki so jih za nujno obnovo občinske infrastrukture prejele s predplačili (skupaj je bilo 115 občinam izplačanih 218,5 milijona evrov).

»Želim si, da bi bila komunikacija tekoča in da bi čim več projektov v sklopu sanacije uspešno pripravili in izpeljali že v letih 2025 in 2026,« je poudaril minister. »Ob tem je ključno tudi, da so projekti pripravljeni tako, da bomo v prihodnje odpornejši na vremenske ekstreme, ki jih prinašajo podnebne spremembe, in da bodo posledice manjše.«

Župan občine Preddvor Rok Roblek je tudi poudaril pomembnost dobrega poznavanja državnega in regijskih načrtov zaščite in reševanja, jasne določitve nalog in odgovornosti, pa tudi čim prejšnje ocene škode po naravni nesreči, sodelovanje med vsemi vpletenimi akterji in za tem kakovostno pripravljene projektne dokumentacije v času sanacije.

Manjka še večina prostorskih aktov

Ker je bila na dnevnem redu tudi točka glede odstranitve objektov in nadomestitvenih gradenj, sta se današnje razprave udeležila tudi državni sekretar Boštjan Šefic, vodja službe vlade za obnovo po poplavah, in Jure Leben, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade.

MNVP je v zadnjih mesecih z vsemi 23 občinami, v katerih so predvidene nadomestitvene gradnje, opravilo vrsto srečanj. Priprava in sprejem občinskih prostorskih aktov je v pristojnosti občin, ministrstvo pa jim pri tem pomaga in svetuje ter jih usmerja glede postopka ter pridobivanja mnenj mnenjedajalcev.

Sedem občin ima ustrezne prostorske akte že sprejete oziroma potrebe po nadomestitvenih nepremičninah pri njih ni več, nekatere so zemljišča za nadomestitvene objekte že zagotovile. Preostalim 16 občinam bomo pomoč nudili še naprej in se redno sestajali, vse dokler procesa ne zaključi vseh 23 občin. Skupni cilj mora biti, da prostorske akte sprejmejo do konca leta 2024 in s tem zagotovijo ustrezne podlage za pridobitev gradbenih dovoljenj, pravijo na MNVP.

Po pojasnilih ministrstva bo minister Novak z ekipo sodelavcev in predstavniki direkcije za vode novembra in decembra nadaljeval terenske obiske v občinah. V ospredju pogovorov bo predvsem urejanje vodotokov.