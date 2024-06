Petdeset hiš bodo umaknili s seznama za odstranitev

Vodja službe za obnovo Boštjan Šefic je dejal, da bodo 50 objektov s seznama za odstranitev umaknili, ker jih bodo lahko ustrezno zavarovali proti poplavam oziroma plazovom in eroziji. Hkrati bodo od 40 do 50 drugih hiš na novo vključili na seznam. Ljudje so sicer že precej na koncu z živci. Po dobrih desetih mesecih od poplav večina nima v rokah še niti sklepa o selitvi, le dva pa sta videla dokončno cenitev.

Cenitev so do danes opravili za 28 objektov, je dejal Šefic. Zgolj dva lastnika sta videla cenitve za svoje objekte, ker sta se le dva od sicer sedmih povabljenih odzvala vabilu na predstavitev cenitve. »Zato smo se odločili, da gremo naslednji teden na teren in jih bomo spet povabili, prav tako vse druge, da jim predstavimo cenitve. Da jih imajo možnost preveriti, ugotoviti, ali je vse upoštevano, kar je treba, to bo potem tudi podlaga za pripravo pogodb v naslednjem koraku,« je po današnjem srečanju z novinarji dejal Šefic.

Cenitve so sicer velik izziv, saj cenijo objekte, ki jih ni več, ocena pa mora kazati to, koliko so bili objekti vredni pred poplavo. Tako iščejo različne dokumente in javno dostopne podatke o nepremičninah, od katerih ni ostalo nič. Oceniti morajo tudi vrednost objektov, ki sicer niso stanovanjski, a izgubijo vso vrednost, če ni zraven hiše, kot so garaže, lope, druge parcele … Rešitev, kako v te cenitve ali v pomoč na splošno vključiti še objekte, ki so jih prebivalci prizadetih območij uporabljali za različne obrti in druge dejavnosti, še iščejo. Šefic si želi, da bi se vabilu na pogovor o cenitvah ljudje odzvali. V nasprotnem primeru bodo na dom prejeli cenitev skupaj s predlogom pogodbe. V njej najprej ponudijo odškodnino, ljudje pa se lahko odločijo tudi za nadomestitveno gradnjo ali za nakup druge nepremičnine.

Boštjan Šefic ni želel povedati, kje so objekti, ki jih bodo umaknili s seznama za odstranitev. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Čakanje

Na seznamu za odstranitev je 343 objektov. Šefic je poudaril, da so se na podlagi strokovnih podlag in mnenj v državni tehnični pisarni odločili, da bodo 50 objektov s seznama umaknili. Za katere objekte gre in v kateri občini, Šefic ni hotel povedati, saj je dejal, da morajo to najprej izvedeti ljudje. Dodal je, da bodo na seznam uvrstili druge stanovanjske objekte: »Seznam se bo zelo verjetno spreminjal tudi v prihodnosti. Dokler ne bomo obdelali vseh ogroženih območij, bo seznam odprt. Šele ko bomo vse pregledali, ko bo stroka podala končne odločitve, bomo lahko povedali, koliko bo končno število odstranjenih objektov.«

Z vsemi se želijo osebno pogovoriti. S tistimi, ki jim bodo hiše umaknili s seznama za odstranitev, in tistimi, katerih hiše bodo na novo uvrščene nanj. Lastnike hiš, ki ne bodo odstranjene, pa so bile do zdaj na seznamu, bodo takoj uvrstili na seznam predplačil in bodo obravnavani prioritetno. Do zdaj namreč ti ljudje niso popolnoma nič vlagali v objekte, saj so mislili, da bodo odstranjeni, prav tako niso dobili nobene pomoči.

Do zdaj je vlada sprejela 44 sklepov za odstranitev objektov, v vladni proceduri je še 29 sklepov, v potrditvi na svetu za obnovo še dodatnih 56, 28 cenitev je končanih in v prihodnjih dneh bodo pripravili nova cenilna poročila, je dejal Šefic. Smo v drugi polovici junija, ko so mnogi po napovedih izpred nekaj mesecev pričakovali že pogodbe. Šefic je dejal, da tako dolgo traja, ker je bilo treba pripraviti strokovne podlage, marsikje so ugotovili, da sedanje podlage niso bile več ustrezne, zato so delali dodatne študije in preverjanja. Šefic pravi, da napovedi, kdaj bo vse postorjeno, ne bo več dajal. Kdaj se bo prva družina vselila v nadomestitveno novogradnjo, pa je vseeno optimističen: »Datuma ne znam napovedati, cilj je še vedno druga polovica tega leta.«