Evropa ustvarja okolje za male reaktorje

Evropska komisija je objavila poziv za vse, ki bi se želeli pridružiti evropskemu zavezništvu za male modularne reaktorje (SMR). Novo zavezništvo bo vključevalo raziskovalne in razvojne ustanove, industrijo, energetske družbe in še koga, sodelovalo pa bo z evropskim industrijskim združenjem. Novi reaktorji naj bi bili na trgu čimprej po 2030, da bi Evropska unija lahko že do 2040 zmanjšala emisije za 90 odstotkov.

Prijavitelji morajo še pred izpolnitvijo prijavnega obrazca podpisati deklaracijo o evropskem industrijskem zavezništvu za male modularne reaktorje. Zavezništvo bo omogočilo in pospešilo razvoj, predstavitve in postavitev SMR v EU. Po sporočilu Evropske komisije, lahko SMR pomagajo na evropski poti do razogljičenja do 2050 in oblikovanju trajnostne, pravične in napredne družbe. Poleg tega lahko omogočijo veliko znižanje emisij že do 2040, ob tem pa povečajo konkurenčnost in odpornost evropskega gospodarstva na krize.

Za dosego teh ciljev bodo člani zavezništva sodelovali pri razvoju dinamičnega industrijskega ekosistema za SMR v EU, tako s povečanjem proizvodnih zmogljivosti za inovativne in trajnostne sestavne dele kot promocijo rešitev za zagotovitev razpršenih in zanesljivih dobavnih verig za gorivo in surovine. Ob tem bodo zagotavljali najvišje standarde jedrske varnosti, tudi za ravnanje z jedrskimi odpadki. Med nalogami je tudi polno vključevanje javnosti, zato bo treba povečati raziskovalne zmogljivosti, pridobiti pa morajo tudi kvalificirano delovno silo.

Velike jedrske elektrarne imajo težave z umeščanjem v prostor, razmeroma dolgo gradnjo in ceno. Male naj bi se večini teh težav izognile. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Zavezništvo bo zagotavljalo okvir za usklajene dejavnosti, deljenje najboljših praks in razvoj skupnih projektov, ki naj bi pospešili razvoj SMR v Evropi. Pričakujejo sodelovanje industrije, socialnih partnerjev, končnih uporabnikov, energetskih družb, raziskovalnih inštitutov, organizacij civilne družbe, finančnih ustanov, predstavnikov vlad članic EU in drugih organizacij.

Zavezništvo bo identificiralo tudi ovire pri investiraju v nove SMR, ob tem pa predstavilo tudi mogoče vire financiranja, zlasti za raziskave, varnost in razvoj veščin. Posamezne projekte bo zavezništvo ocenilo glede na pripravljenost na uporabo, poleg tega bo navezalo stike z morebitnimi drugimi uporabniki, kot so proizvajalci zelenega vodika, energetsko intenzivna industrija, sistemi ogrevanja in drugimi, ki bi bili pripravljeni sofinancirati projekte. Za usposabljanje delovne sile pa bo na voljo Euroatom in program pakt za veščine (Pact for Skills Program). Vse to naj bi vodilo v oblikovanje akademije za jedrsko energijo v okviru NZIA akademij.

V Sloveniji že dolga leta deluje mali raziskovalni jedrski reaktor tipa Triga. FOTO: Jure Eržen/Delo

Tako naj bi zavezništvo podprlo varen in stroškovno učinkovit razvoj dinamične in inovativne evropske dobavne verige, omogočilo oblikovanje velikega domačega trga za SMR in prispevalo k oblikovanju močne industrijske baze, ki bo popolnoma skladna z zelenim dogovorom za industrijo. Podlaga za poziv Evropske komisije je že obstoječe evropsko partnerstvo za SMR, podpora več držav članic EU in industrije, pa tudi poročilo o SMR, ki ga je v Evropskem parlamentu predstavil Franc Bogovič.