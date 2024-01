Politika je složna, v prihodnost tudi z jedrsko energijo

V nadaljevanju preberite:

»Konsenz je skoraj 100-odstoten, pot, ki jo trasiramo naprej v brezogljično družbo, vodi prek obnovljivih virov energije in jedrske energije. Referendum o tem vprašanju bo še letos, vprašanje zanj pa bomo oblikovali v soglasju,« je po sestanku o energetski samooskrbi in dolgoročni rabi jedrske energije s predsednicama države in državnega zbora, Natašo Pirc Musar in Urško Klakočar Zupančič, ter z vodji vseh paralametarnih političnih strank povedal predsednik vlade Robert Golob.