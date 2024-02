Jedrska energija je v načrtih velika

V nadaljevanju preberite:

»Želimo si, da se čedalje več gradi, to bo prineslo bolj usklajene dobavne verige, nočemo biti čisto prvi,« je Dejan Paravan, generalni direktor Gen energije, prve investitorice v predvideno drugo jedrsko elektrarno pri nas (Jek 2), odgovoril na vprašanje o vrstah, ki se začenjajo daljšati pred dobavitelji te tehnologije. Pri tem je omenil tudi Čehe, ki izbirajo dobavitelja, in to, da dobavitelji za nekaj mesecev zaposlijo po 200 ljudi za pripravo ponudbe, nimajo pa 15 ekip po 200 ljudi.

Češka vlada je zadnji dan januarja objavila, da pričakuje zavezujoče ponudbe dveh dobaviteljev, francoskega EDF in južnokorejskega KHNP, za gradnjo do štirih novih reaktorjev v jedrski elektrarni Dukovany. S paketno dobavo naj bi zmanjšali stroške na enoto moči reaktorjev.