Inšpektorji v dveh vzorcih slovenskih vin odkrili sintetični glicerol

Inšpekcija za vinarstvo je v dveh vzorcih vin iz štajerskega vinorodnega okoliša odkrila nedovoljen sintetični glicerol, zaradi česar bo uvedla ustrezne postopke. Preostalih 18 vzorcev belih vin je bilo ustreznih, so danes sporočili z inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

Inšpekcija je ciljno izbrala 20 vzorcev belih vin z visoko vrednostjo ekstrakta brez sladkorja in nizko vsebnostjo ostanka sladkorja. Vina niso bila dolgo macerirana, kar je omogočilo bolj usmerjeno analizo morebitnih nepravilnosti, so pojasnili.

Rezultati analiz, ki jih je opravil akreditiran laboratorij, so pokazali, da je bil v dveh vzorcih slovenskih vin iz vinorodnega okoliša Štajerska Slovenija prisoten sintetični glicerol (zaznana uradna markerja ciklični digliceridi in 3-metoksi-1,2-propandiol). Prisotnost teh spojin kaže na uporabo nedovoljenega enološkega sredstva.

Glicerol v vinu prispeva k polnosti, mehkobi in zaokroženemu okusu. Za človekovo zdravje ni nevaren in ne velja za alergen, vendar pa dodajanje glicerola tehničnega oziroma sintetičnega izvora v vino ni dovoljeno, saj gre za nedovoljeno enološko prakso.

Kot so še poudarili inšpektorji, sta kakovost in varnost vin bistvena za zaščito potrošnikov ter ugleda slovenskega vinogradništva in vinarstva, zato vse pridelovalce pozivajo k spoštovanju zakonodaje.