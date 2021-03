Kako s pravilno izbiro oken poskrbeti za večjo energijsko učinkovitost

Izbor cenejših in nekakovostnih oken ne zagotavlja manjšega stroška

Kam po energijsko učinkovita okna

Vse na enem mestu – tudi nadstandardna nadgradnja

Nov standard za enako ceno

Kako torej zagotoviti čim boljši izkoristek energije? Odgovor je dobra izolacija novega doma, pomemben del tega pa so tudi kakovostna okna.Niso vsa okna enaka in detajli so še kako pomembni – zlasti pri kakovosti. Nekakovostna okna so pogosto glavni krivec za veliko izgubo toplotne energije. Še ena slabost nekakovostnih oken je povečan izpust škodljivih emisij v okolje, saj moramo zaradi slabe izolacije proizvajati več energije, kar pa seveda povzroča še več izpustov. Če menite, da bo izbor cenejših oken »odpihnil« vaše skrbi, je žal ravno nasprotno – slabša okna bodo v resnici na dolgi rok »odpihnila« vaše prihranke, ki jih boste morali nameniti proizvajanju toplotne energije in obsežnejšemu vzdrževanju.Ste preverili, ali imajo okna uležajeno okovje, TGI distančnik stekla, izoliran polični profil in ojačitve po gradbenih smernicah? Vse to so podrobnosti, ki so še kako pomembne, saj pozitivno vplivajo na energijski izkoristek. Prav to pa so tudi prednosti, ki jih zagotavlja Arcontova nova linija okenČe iščete kakovostna okna, je pravi naslov podjetje Arcont okna & vrata, kjer že več kot 20 let razvijajo energijsko učinkovita okna, letos pa predstavljajo nov standard – novo izjemno linijo izdelkov. Optimalno izolacijo zagotavljajo 48-milimetrsko trislojno steklo (Ug = 0,5 W/m2K), okna z Uw 0,78 W/m2K, ki zdaj omogočajo skoraj 10-odstotno boljšo toplotno izolativnost, in novi izolirani poličniki. Nov standard so pri Arcont okna & vrata postavili tudi pri montaži, kjer po novem uporabljajo mehkocelično peno, ki preprečuje nastanek mikrorazpok in s tem prehod zraka. Poleg tega je nova pena tudi dobro zvočno in toplotno izolativna, zrakotesna* in paroneprepustna.*10-krat večja od navadne PU pene na podlagi testov ZAGPri Arcont okna & vrata so mislili na vse – tudi če želite imeti še več. Linijolahko enostavno nadgradite in dobite vse, kar potrebujete, »pod eno streho«. V liniji PREMIUM+ nadstandardno ponujajo senčila in kakovostne elektropogone s krmiljenjem priznanega proizvajalca Somfy, ki zagotavlja petletno garancijo. Sistem omogoča tiho delovanje pogonov, prav tako je predpripravljen za pametne inštalacije in krmiljenje z mobilno napravo, ponuja pa tudi napredne senzorje za dež, veter in sonce. Izberete lahko katerokoli nadgradnjo, pri tem pa vam z veseljem pomagajo Arcontovi svetovalci.In kaj je najboljše? V podjetju Arcont okna & vrata ponudbe v novi liniji PREMIUM+ niso podražili! Že obstoječi liniji so dodali nove napredne funkcionalnosti, ki zagotavljajo višjo raven udobja – in to za nespremenjeno ceno! Poskrbite za energijsko varčnost in izberite kakovostna okna Arcont iz linije PREMIUM+, ki so nova kategorija standarda in prinašajo še boljši energijski izkoristek. Več si lahko