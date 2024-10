Kavcijski sistem za embalažo pijač podpira tudi ministrstvo

V nadaljevanju preberite:

Nevladne organizacije so pred dnevi opozorile, da je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) odločitev o uvedbi kavcijskega sistema za embalažo pijač oziroma plastenk in pločevink napovedalo že za avgust, pa je še vedno ni sprejelo. Na MOPE pravijo, da se v razpravah podporniki in nasprotniki uvedbe sistema ne strinjajo, je pa njihova anketa pokazala, da uvedbo podpira večina ljudi. A vse še zdaleč ni jasno.

Tudi na MOPE menijo, da ima naša država že danes dober sistem ločevanja odpadkov, kar poudarjajo na zbornici komunalnega gospodarstva. Tam zahteve vidijo kot interes pijačarske industrije, da ostane pri ceneni plastiki in pločevini in se ji ni treba spet spreminjati.