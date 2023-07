Močan veter podiral drevesa in odkrival strehe, meteorna voda zalivala objekte

Tudi nedeljska popoldanska neurja z močnim vetrom in dežjem so ponekod povzročala nevšečnosti. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je bilo najbolj prizadeto območje Regijskega centra za obveščanje Brežice, posredovali so še na območjih kranjskega in ptujskega centra. Na severu države so močnejši nalivi možni tudi danes popoldne in zvečer.

Močan veter je v nedeljo popoldne podiral drevesa, odkrival strehe stanovanjskih in gospodarskih objektov, meteorna voda pa je zalivala objekte, so zapisali v poročilu Uprave RS za zaščito in reševanje. V naselju Nova vas pri Lescah v občini Radovljica je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše, gasilci so požar pogasili.

Za odpravljanje posledic neurja so v nedeljo popoldne aktivirali deset gasilskih enot.

Močan dež in veter sta po vremensko pestrem dogajanju v preteklih tednih škodo ponekod po državi povzročala tudi v noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj.

Za danes je Agencija RS za okolje opozorilo z rumeno stopnjo nevarnosti izdala za severovzhodni in severozahodni del države, tam so namreč popoldne in zvečer lokalno možni močnejši nalivi, piši vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki.

Danes bo sicer po napovedi vremenoslovcev povečini sončno, več oblačnosti bo na Gorenjskem in Koroškem. Popoldne lahko nastane kakšna ploha. Tudi v torek bodo po večinoma deloma sončnem dnevu popoldne in zvečer na severu nastale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen severnik. V noči na sredo pa bodo padavine ponehale.