Ko narava pokaže zobe, so takoj pripravljeni pomagati

Kakšne so bile razsežnosti neurij v zadnjih dobrih dveh tednih, veliko povedo podatki: 12. in 13. julija je bilo v 90 občinah za 2,5 milijona evrov intervencijskih stroškov. V nevihtah, ki so divjale med 17. in 25. julijem, je bilo prizadetih 190 občin, pri čemer je treba spomniti, da je vseh 212. V tem času je v intervencijah sodelovalo 2000 gasilskih enot in dvesto enot civilne zaščite, skupaj je pomagalo 16.000 ljudi.

Še več morda povedo izjave in opažanja tistih, ki so bili na terenu, med ljudmi. »Ko je bilo najhujše mimo, smo se takoj začeli zbirati pred vaškim domom in si med seboj pomagati. Na vasi je tako, da vedno lahko računaš na ljudi okoli sebe,« je pripovedoval Adriano Kofol, poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Čepovan. »Ljudje prekinjajo celo dopust, da pridejo domov pomagat,« je dodal.