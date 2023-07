Kontejnersko ladjo odtrgalo s priveza, Zlatoperko zajela tramontana

»Tramontana je z vso močjo udarila nad koprsko pristanišče,« so zapisali na facebook strani portala koprske občine Ekoper-Capodistria. Vrvi kontejnerske ladje Cosco so se odtrgale in zaneslo jo je le nekaj metrov stran od potniškega terminala, ki se nahaja v bližini mestnega kopališča. Vlačilci skušajo ladjo ponovno privezati za prvi pomol v pristanišču.

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so nedavno na podlagi radarske slike napovedali, da se slovenski Istri iz smeri Vidma približuje nevihtna celica, ki utegne povzročiti tramontano (nevihtni piš).

Prizor z ladjo, ki jo je neurje utrgalo s priveza, se je zgodil že prejšnji teden. Tedaj je šlo za 350 metrov dolgo tovorno ladjo Maersk Houston, ki je utrpela škodo na navigacijski opremi in še vedno na sidrišču v Kopru čaka na rezervne dele.

Po besedah Jadrana Klinca z uprave za pomorstvo je trenutno položaj z ladjo Cosco pod nadzorom. za ponovni privez ob kontejnerski terminal so potrebovali tri vlačilce, a škode po trenutnih podatkih ni utrpela.

Klinec je še povedal, da so posredovali pri reševanju potniške ladje Zlatoperke, ki se ji je tik pred Izolo pokvaril pogon. Zajela jo je tramontana. Na krovu je bilo 25 potnikov, ki so jih ob pomoči z drugih plovil in policije uspeli spraviti na varno.