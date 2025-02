Na obali neuspešno reševali več kot 150 nasedlih kitov

Na severozahodni obali Tasmanije, blizu plaže Arthur River, se je zgodil tragičen dogodek, ko je več kot 150 lažnih kitov ubijalcev nasedlo na plaži. Prva obvestila o množičnem nasedanju so oblasti prejele v torek zvečer, ko je član javnosti opazil nasedle živali. Naslednje jutro so na prizorišče prispeli veterinarji in strokovnjaki za morske živali, da bi ocenili situacijo in poskušali rešiti preživele kite piše britanski The Guardian.

Od 157 nasedlih kitov je bilo v sredo zjutraj še 90 živih. Veterinarji so ocenili, da so živali nasedle že več kot 24 ur, kar je močno zmanjšalo njihove možnosti za preživetje. Poskusi vračanja dveh kitov nazaj v morje so bili neuspešni zaradi neugodnih oceanografskih razmer, vključno z močnimi valovi in težko dostopnostjo lokacije.

Lažni kiti ubijalci so družabni delfini, ki tvorijo velike jate, kar lahko vodi do množičnih nasedanj. Kljub njihovemu imenu ti kiti niso nevarni za ljudi in so zaščitena vrsta.

Nasedli kiti so bili razporejeni po celotni plaži. Nekateri so bili delno zakopani v pesek, drugi pa so bili ujeti v plitvih vodah blizu skalnih izrastkov. Slike iz zraka so pokazale obseg tragedije, saj so bile živali razpršene po dolgi plaži, kar je dodatno otežilo reševanje.

Oblasti so opozorile javnost, naj se izogibajo območju nasedanja zaradi nevarnosti, ki jih predstavljajo velike živali in aktivni gozdni požar na zahodni obali države. Poleg tega je motenje trupel kitov kaznivo dejanje, saj so vsi kiti zaščitene vrste, tudi po smrti.

Veterinarji so ocenili, da so živali nasedle že več kot 24 ur, kar je močno zmanjšalo njihove možnosti za preživetje. FOTO: AFP

Ta incident je še en opomnik na krhkost morskega ekosistema in na izzive, s katerimi se soočajo strokovnjaki za varstvo živali pri reševanju takšnih množičnih nasedanj.

Odločitev za evtanazijo

Odločitev za evtanazijo preostalih 90 lažnih kitov ubijalcev, ki so nasedli na plaži blizu Arthur Riverja na severozahodni obali Tasmanije, je bila sprejeta zaradi neuspešnih poskusov vračanja kitov v morje. Kljub prizadevanjem reševalcev so neugodne oceanografske razmere, kot so močni valovi in težko dostopna lokacija, onemogočile uspešno vrnitev živali v njihov naravni habitat. »Poskusi refloatiranja dveh kitov so bili neuspešni, saj oceanografske razmere niso omogočile, da bi živali prešle čez valove,« je pojasnila Shelley Graham, vodja incidenta pri Tasmanijski službi za parke in divje živali.

Metoda, ki so jo uporabili za evtanazijo, je bila strelno orožje, kar je bilo izbrano za zmanjšanje trpljenja živali. Kris Carlyon, namestnik vodje incidenta, je poudaril, da je »evtanazija živali te velikosti izvedena s strelno orožjem. To je težka situacija, vendar ko vemo, da je to najboljši izid za dobrobit živali, bomo to delo opravili čim hitreje in čim bolj humano.« Evtanazija je bila ocenjena kot najbolj human način za zmanjšanje trpljenja kitov, ki so bili že več kot 24 ur nasedli in so kazali znake dezorientacije in stiske.

Strokovnjaki so poudarili tudi varnost osebja, ki je sodelovalo v postopku. »Varnost živali in našega osebja je prednostna naloga,« je dejala Grahamova. Zaradi teže kitov, ki lahko variira od 500 kilogramov do treh ton, in nevarnosti, ki jo predstavljajo za reševalce, je bila odločitev za evtanazijo sprejeta kot najboljša možna rešitev v danih okoliščinah.

Odločitev za evtanazijo preostalih 90 lažnih kitov ubijalcev, ki so nasedli na plaži blizu Arthur Riverja na severozahodni obali Tasmanije, je bila sprejeta zaradi neuspešnih poskusov vračanja kitov v morje. FOTO: AFP

Odločitev za evtanazijo je bila sprejeta po temeljiti oceni strokovnjakov za morsko življenje, vključno z veterinarji, ki so ugotovili, da so vse alternative neuspešne. »Dalj časa, ko so te živali nasedle, dalj časa trpijo. Vse alternativne možnosti so bile neuspešne,« je dejal Carlyon. Kljub težki odločitvi so strokovnjaki poudarili, da je bila ta odločitev sprejeta v najboljšem interesu živali, da bi zmanjšali njihovo trpljenje in zagotovili čim bolj humano obravnavo.

Zgodovinski in biološki kontekst

Množična nasedanja kitov, kot je nedavni dogodek na severozahodni obali Tasmanije, niso povsem neobičajna, čeprav so redka. Zadnji množični nased lažnih kitov ubijalcev v Tasmaniji se je zgodil leta 1974, ko je na plaži Black River nasedlo med 160 in 170 kitov. Kljub prizadevanjem takratnih reševalcev je večina kitov umrla, kar kaže na težavnost reševanja teh velikih morskih sesalcev.

Lažni kiti ubijalci, znanstveno znani kot Pseudorca crassidens, so družabni delfini, ki tvorijo velike jate. Ta družabna narava je lahko eden izmed vzrokov za množična nasedanja, saj se kiti pogosto držijo skupaj tudi v težavnih situacijah. Njihova družabnost in velikost jate lahko povečata verjetnost, da se več kitov naenkrat znajde v težavah, če se eden izmed njih dezorientira ali poškoduje.

Vsi kiti so zaščitene vrste, kar pomeni, da je motenje trupel kaznivo dejanje. To zaščito zagotavljajo mednarodni in nacionalni zakoni, ki prepovedujejo lov, nadlegovanje ali kakršnokoli škodovanje kitom, tudi po njihovi smrti. Tasmanijske oblasti so javnost opozorile, naj se izogibajo območju nasedanja zaradi nevarnosti, ki jih predstavljajo velike živali in aktivni gozdni požar na zahodni obali države.

Kljub napredku v tehnologiji in metodah reševanja ostajajo takšni dogodki izjemno zahtevni in pogosto tragični. FOTO: AFP

Razlogi za množična nasedanja kitov niso povsem jasni. Strokovnjaki menijo, da lahko k nasedanju prispevajo različni dejavniki, kot so dezorientacija zaradi glasnih zvokov, bolezni, starost, poškodbe, beg pred plenilci in neugodne vremenske razmere.

Nedavni incident je še en opomnik na krhkost morskega ekosistema in na izzive, s katerimi se soočajo strokovnjaki za varstvo živali pri reševanju množičnih nasedanj. Kljub napredku v tehnologiji in metodah reševanja ostajajo takšni dogodki izjemno zahtevni in pogosto tragični.