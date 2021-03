Najprej program razvoja, šele nato zaprtje

V nadaljevanju preberite:

Po študiji, ki sta jo za sindikat delavcev v energetiki pripravila Zvone Košnjek, direktor družbe Elek, in France Križanič iz EIPF, bi bilo tehnično in stroškovno najbolj smotrno šesti blok Teša ustaviti med letoma 2042 in 2046, peti blok ustaviti leta 2027, potem pa ga nadomestiti s plinsko-parnimi enotami, ki bi delovale do leta 2050. Aleksander Mervar, direktor Elesa, ju je opozoril, da je Slovenija članica Evropske unije, poleg tega bo Teš imel od 140 do 150 milijonov evrov izgube že prihodnje leto. Kaj pričakujejo v Šaleški dolini?