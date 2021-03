Kot avtobus z desetimi vozniki

V nadaljevanju preberite:

»Vse naše zaveze so nezadostne. Pred dvema letoma smo postavljali cilje za deset let, zdaj gremo znova, novi cilj je 55-odstotno znižanje emisij do leta 2030,« je na konferenci Povezovanje energetskih sektorjev dejal Paul Voss iz združenja Euroheat & Power. Za to bo treba povezati energetske sektorje, kar pa bo po mnenju Aleksandra Mervarja, direktorja Elesa, pri nas skoraj neizvedljivo, saj spominja na avtobus z desetimi volani in desetimi vozniki, ki zavijajo vsak v svojo smer. Bodo še naprej prevladovali kratkoročni interesi ali bo slovenska energetika tudi med predsedovanjem pokazala, da ima znanje in dobre skupne projekte? Priložnost je velika, pravi večina.