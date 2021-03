Tudi omrežja čaka zeleni prehod

V nadaljevanju preberite:

Posodobitev omrežij je nujna, priključevanje novih elektrarn se povečuje vsako leto. Poleg tega v vseh družbah, tudi po svetu, opozarjajo, da bo poraba elektrike rasla, zato so tudi vprašljivi viški elektrike iz obnovljivih virov in proizvodnja vodika z elektrolizo za porabo v tovornem prometu in težki industriji, ki se bo sicer težko razogljičila. Glavni izziv pri nas pa bo shranjevanje energije za porabo pozimi. Smo na pravi poti?