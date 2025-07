Ogroženi Kras je po katastrofalnem požaru bolje dostopen za gasilce

V nadaljevanju preberite:

Katastrofalni požar na Krasu je bil v marsičem »prelomna« naravna nesreča. Prvič so pri gašenju uporabili policijski vodni top; začasno so evakuirali prebivalce kar trinajstih vasi; po požaru je obrambno ministrstvo kupilo letala air tractor.

Večino poškodovanih gozdov so začeli po naravni poti obnavljati takoj po požaru, približno 900 hektarov pa je ogenj tako uničil, da je bila in še bo potrebna obnova s sajenjem sadik gozdnega drevja in setvijo semen. Med izzivi, ki so se ob katastrofalnem požaru na Krasu pokazali že takoj na začetku, so vsekakor požarne poti. Največja težava za gradnjo novih je, kot so povedali na občini, lastništvo zemljišč, čez katera so speljane poti. Tudi prostovoljni in poklicni gasilci – na terenu jih je bilo na Krasu okrog 11 tisoč, od tega več kot 90 odstotkov prostovoljnih – so po zaključku intervencije programe usposabljanja prilagodili razmeram, ki so takrat vladale na terenu.