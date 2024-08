Svet postaja prevroč za življenje

V nadaljevanju preberite:

Nekaj zadnjih let je najtoplejših od začetka merjenj, vrstijo se zapisi o temperaturnih rekordih tako zraka kot morja. Rezultat je to, da bo današnji otrok v življenju moral preživeti sedemkrat več naravnih nesreč kot njegov dedek. Na daljši časovnici je bila Zemlja tudi precej toplejša, a ne, odkar obstaja človek. Vse civilizacije so se razvile v precej stabilnih temperaturnih razmerah zadnjih 8000 let. Za Zemljo povsem neobičajno hitro spremembo smo povzročili prav ljudje, v zgolj stotih letih so se temperature zvišale za 1,1 do 1,3 stopinje Celzija in pospešeno rastejo.

Tudi temperature našega morja se bližajo 30 stopinjam Celzija, kar ne pomeni le tega, da skok v vodo ni več osvežilen, temveč da lahko pričakujemo še hujša in daljša neurja, kot so bila tista, ki so povzročila lanske katastrofalne poplave. Mehanizme podnebnih sprememb in človeških izpustov toplogrednih plinov so opisali že leta 1957. Konec 80. let prejšnjega stoletja se je pokazala tudi pot, po kateri bi segrevanje omejili na eno stopinjo Celzija, a je politika zatajila. Pomembnejši od nezanesljivih napovedi so bili kratkoročni dobički in prosti trg.