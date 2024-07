Poplave bi morali že bolje upravljati

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji največ škode, ki jo lahko pripišemo spreminjanju podnebja, povzročajo poplave, zlasti lanske so po ugotovljeni neposredni škodi za nekajkrat presegle vse pretekle. A te škode ni v Eurostatovi zbirki podatkov o tem, kako daleč so evropske države v zelenem prehodu do vključno leta 2022. Slovenija je na več področjih vzorna članica, ponekod povprečna, najslabše pa nam gre pri potniškem prometu.

Promet je bil tudi glavni vzrok, da je Slovenija leta 2022 še vedno presegala emisije toplogrednih plinov za 7,2 odstotka v primerjavi z letom 1990. Evropska unija v celoti je emisije zmanjšala za 31 odstotkov, pa tudi naše sosede so bile uspešnejše od nas. Hrvaška jih je znižala za 18,3 odstotka, Italija za 23,9, le Avstrija jih je še povišala za tri odstotke. Opazen je vpliv epidemije covida-19. Slovenija je imela leta 2017 za 28,6 odstotka večje emisije kot leta 1990.